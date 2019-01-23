Мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке

23.01.19 09:24

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

23 января. Interfax-Russia.ru - Первым детенышем, родившимся в 2019 году в Московском зоопарке, оказался краснокнижный мексиканский ядозуб.

"В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого мексиканского ядозуба. Этой первый малыш, родившийся в зоосаде в новом году. В последний раз обитающие там ядозубы приносили потомство больше трех лет назад", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Детеныш мексиканского ядозуба пока находится в неэкспозиционном помещении, где за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи.

Мексиканский ядозуб (второе название - эскорпион), или тола-хини, занесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле СИТЕС.

В скором времени его можно будет увидеть в павильоне "Террариум" на новой территории зоосада.

Мексиканский ядозуб - это ядовитая ящерица семейства ядозубов. Достигают почти 90 см в длину, из которых почти половину занимает хвост, и массы до 4,5 кг. Встречаются одноцветные, серовато-бурые и почти чёрные экземпляры. Спина покрыта чешуйками. Нижние зубы ядовиты: яд вырабатывают слюнные железы, расположенные под нижней челюстью.

Также в ближайшие месяцы коллекцию зоопарка также могут пополнить бинтуронги, ослы пуату, ксенозавр и другие редкие животные.

"В течение следующих месяцев мы ждем не только новых рождений, но и долгожданного пополнения коллекции. До конца года впервые в экспозиции зоопарка появятся пара бинтуронгов (за необычный внешний вид и особую пластику их называют кошачьими медведями), пара ослов пуату (гигантский мамонтовый осел), ксенозавр (редкая рептилия из Центральной Америки) и балийская майна (балийский воробей)", - сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.