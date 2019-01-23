Счетная палата отметила ухудшение ситуации с обеспечением детей-сирот жильем

23.01.19 09:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 января. Interfax-Russia.ru- Счетная палата констатирует ухудшение ситуации с обеспечением жильем детей-сирот, которых в очереди на начало 2018 года насчитывалось 258 тысяч человек, из-за отсутствия координирующего органа и комплексного подхода по данной проблеме.

"Еще по итогам проверки 2016 года Счетная палата отмечала крайне низкие темпы обеспечения жильем детей-сирот. Прошло три года, а ситуация только ухудшилась. Если в 2015 году право на жилье не реализовали 79% детей-сирот, то в 2017 году - почти 83%. При этом непредоставление своевременно жилья молодым гражданам препятствует развитию институтов семьи и росту рождаемости", - отметила в ходе выступления на Коллегии Счетной палаты аудитор Светлана Орлова, чьи слова приводят в пресс-службе СП в среду.

Мониторинг эффективности расходования средств, выделяемых на жилье для детей-сирот, проведен по поручению Совета Федерации.

Он показал, что темпы предоставления жилья сиротам по-прежнему не успевают за темпами роста числа нуждающихся в нем. Так, на 1 января 2018 года численность детей-сирот, стоящих на учете на получение жилья, составила более 258 тысяч человек, из них 65% - старше 18 лет.

Несмотря на то, что закон гарантирует детям-сиротам жилье по достижении ими совершеннолетия, срок, в течение которого ребенок должен быть им обеспечен, не установлен, в результате чего ожидание в отдельных регионах достигает 10 и более лет (в Кемеровской области - 12 лет, Забайкальском крае - 14 лет).

"Забайкальский край в этом отношении вообще вопиющий пример. В 2016 году при числе очередников в 5 тысяч человек и, несмотря на выделение дополнительных средств из федерального бюджета, жилыми помещениями было обеспечено всего 19 человек, то есть в 260 раз меньше потребности", - заявила С.Орлова.

Одной из причин, по ее словам, является недостаточность финансирования. Ежегодно на эти цели выделяется более 30 млрд руб. из бюджетов всех уровней, однако в ходе мониторинга на недостаточность средств указали более 30% регионов. По оценке Счетной палаты, на текущий момент, чтобы обеспечить жильем всех очередников в короткие сроки, потребуется около 168 млрд руб., то есть в пять раз больше, чем выделяется ежегодно.

Вместе с тем, считает С.Орлова, даже если выделить эти деньги, проблема не будет устранена "из-за отсутствия комплексного подхода к ее решению и согласованных действий ответственных органов власти". В частности, до сих пор не определен федеральный орган исполнительной власти, ответственный за выработку и реализацию госполитики этой в сфере, а функции Минпросвещения сводятся к распределению субсидии и сбору отчетности, хотя и эти полномочия за ним не закреплены. "В результате отсутствие четкой компетенции и единой продуманной политики в сфере обеспечения жильем детей-сирот не позволяет понять, как и когда очередь может быть ликвидирована", - констатировала С.Орлова.

По итогам мониторинга Счетная палата повторно рекомендовала правительству определить на федеральном уровне уполномоченный орган по обеспечению общего нормативно-правовое регулирование вопросов обеспечения жильем детей-сирот, которому будет необходимо проработать вопрос о подготовке ведомственного проекта, где целевым ориентиром должно стать формирование (в плановом или опережающем режиме) спецжилфонда для своевременного предоставления жилья. Кроме того, такому органу предлагается совместно с регионами разработать специальные программы мобильности, содействующие добровольной миграции детей-сирот в иную местность для получения образования, жилья и последующего трудоустройства.

"Счетная палата также предложила правительству оценивать деятельность первых лиц регионов на основании конкретных результатов в сфере предоставления жилья детям-сиротам", - заявили в пресс-службе СП.

Присутствующая на Коллегии замминистра просвещения Татьяна Синюгина, согласившись с выводами СП о неэффективности действующего механизма, заявила, что министерство для решения проблемы "сосредоточилось на двух направлениях". Первым является контроль за сохранностью жилья, которое имеет ребенок, оставшийся без попечения родителей (унаследованное или предоставленное). "И второе - это работа над поиском новых эффективных механизмов, которые приведут к уменьшению очереди", - сказала Т.Синюгина.