ФСБ задержала нелегальных оружейников в 32 регионах России

23.01.19 09:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 января. Interfax-Russia.ru - В ходе беспрецедентной по масштабу операции против нелегальных оружейников на территории РФ задержаны 86 человек, пресечена деятельность 9 подпольных мастерских, сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в ходе операции из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.

"Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов", - говорится в сообщении.

По результатам экспертиз изъятого вооружения следственными подразделениями ФСБ России и МВД России будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.