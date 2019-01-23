Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием сотрудника СКР в Удмуртии

23.01.19 10:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 января. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием сотрудника ведомства из Челябинской области, в результате которого погибла его пассажирка, сообщает пресс-служба управления СКР по республике в среду.

ДПТ произошло в Увинском районе Удмуртии с участием грузовика Mercedes-Benz и легкового автомобиля KIA Sorento под управлением заместителя руководителя следственного отдела по городу Аша СУ СКР по Челябинской области.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля KIA получила телесные повреждения, в результате которых скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам предварительного тестирования сразу после ДТП признаки алкогольного опьянения ни у кого из водителей не выявлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"В ходе расследования будут приняты все необходимые меры для полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Удмуртии.