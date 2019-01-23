Задержанному в Ханты-Мансийске "угонщику" самолета назначили психиатрическую экспертизу

23.01.19 10:15

© РИА Новости. Дмитрий Скобелев

23 января. Interfax-Russia.ru - Задержанному за попытку угона самолета Павлу Шаповалову предъявлено обвинение и назначена психиатрическая экспертиза, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Сегодня в Ханты-Мансийске ранее задержанному 41-летнему Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Следствие планирует в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови П.Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя, не обнаружено.

"Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала С.Петренко.

Во вторник один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.