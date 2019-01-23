Организатор и участники ячейки запрещенного в РФ движения осуждены в Крыму

23.01.19 10:22

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 января. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крыма приговорил местного жителя Руслана Сулейманова к четырем годам лишения свободы с ограничением свободы на один год по обвинению в организации ячейки "Таблиги Джамаат" (движение запрещено в РФ) на полуострове, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

По его словам, Р.Сулейманов признан виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Кроме того, трое крымчан, признанные участниками ячейки, получили условные сроки.

"Талят Абдурахманов, Арсен Кубединов и Сейран Мустафаев осуждены по части 2 статьи 282.2 УК РФ с назначением наказания в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, сотрудники федеральной службы безопасности РФ по республике Крым в октябре 2017 года задержали четверых жителей полуострова по подозрению в создании ячейки "Таблиги Джамаат" (в переводе - "община призыва") и участии в ее деятельности. Оперативные мероприятия тогда прошли в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах.

Религиозное движение "Таблиги Джамаат" основано в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Противники рассматривают его как международную закрытую организацию, координирующую радикальных суннитских экстремистов.

Верховный суд России в 2009 году признал движение экстремистским и запретил его, посчитав, что деятельность структурных подразделений "Таблиги Джамаат" "угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ".