Замглавы администрации Новочеркасска подозревают во взяточничестве

23.01.19 10:57

© РИА Новости. ГУ МВД РФ

23 января. Interfax-Russia.ru- Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Новочеркасска, которого подозревают в получении взятки в 1 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере).

"Подозреваемый получил в служебном кабинете взятку в сумме 1 млн рублей за содействие и покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Предметом контракта являлся ремонт участков трамвайного пути", - говорится в сообщении.

После получения денег подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.