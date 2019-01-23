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Роспотребнадзор не видит в противогололедных реагентах вреда для здоровья

© РИА Новости. Денис Тырин
23 января. Interfax-Russia.ru - Статистика не подтверждает предположения о том, что противогололедные реагенты обостряют хронические заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С реагентами мы смотрели не раз. В этом году там ничего не меняли. Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний - статистика этого не показывает", - сказала А.Попова в среду на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.

Противогололедные материалы используются в России для уборки городов в зимний период. В частности, они широко применяются в российской столице. При этом власти Москвы, где ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от их применения.

В качестве реагентов в Москве используются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Летом 2018 года сообщалось со ссылкой на сайт госзакупок, что власти Москвы выделили на закупку противогололедных реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчик поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.

"Периодически нам задают этот вопрос, и мы задаём его педиатрам, иммунологам, аллергологам, Роспотребнадзору. Роспотребнадзор у нас в Москве очень строгий. Мы не видим повышения обращаемости, которое можно связать с качеством реагента, с испарениями реагентов. Оснований для тревоги нет", - заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун на пресс-конференции 5 декабря 2018 года.

Он отметил, что жалобы на аллергию у детей многократно повышаются в весенний период - в апреле и мае. "Это даже не десятикратный рост. Это гораздо больше", - сообщил А.Хрипун.

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