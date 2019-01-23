Пять человек пострадали в автоаварии в Тюменской области

23.01.19 11:10

© РИА Новости. Андрей Стенин

23 января. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла накануне вечером на трассе Ишим - Казанское в Тюменской области, есть пострадавшие, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, не имеющий прав пьяный водитель "Жигулей" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Калиной".

В результате ДТП травмированы водитель и двое пассажиров "Лады", в том числе годовалая девочка.

Водитель и пассажирка "Жигулей" также получили травмы.