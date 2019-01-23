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Беглов покинул заседание Заксобрания после критики со стороны оппозиции

© РИА Новости. Михаил Климентьев
23 января. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов демонстративно покинул зал заседаний Законодательного собрания после критики со стороны депутата от "Партии роста" Максима Резника.

В среду Законодательное собрание рассматривает кандидатуры на должности шести вице-губернаторов, предложенные А.Бегловым. Врио губернатора лично представил кандидатов.

"Мы продолжаем кадровое обновление правительства Санкт-Петербурга, создаем новую управленческую команду. Команда - это мои ближайшие соратники, единомышленники. Они здесь родились, они здесь учились", - подчеркнул А.Беглов.

Врио губернатора отметил важность совместной работы Смольного и Законодательного собрания и выразил готовность к участию в заседаниях профильных комиссий городского парламента.

"Уважаемые депутаты, нам предстоит большая совместная работа. Петербуржцы ждут от нас решительных действий. Нам нужен прорыв по всем сферам социально-экономического развития нашего города", - добавил градоначальник.

Депутат Максим Резник ("Партия Роста") в своем выступлении отметил, что не поддерживает ни А.Беглова, ни предложенные им кандидатуры.

"Петербург - это очень свободолюбивый город, город, в котором всегда было больше демократии и свободы, чем в России в целом", - сказал он.

На словах М.Резника о том, что депутат не поддерживает кандидатуру А.Беглова на должность градоначальника, А.Беглов демонстративно покинул зал заседаний, не дожидаясь согласования кандидатов в вице-губернаторы.

Между тем, в Смольном "Интерфаксу" заявили, что случившееся не следует трактовать как демонстративный жест.

"Формат участия врио губернатора в заседании Законодательного собрания был известен заранее. На этой неделе график А.Беглова исключительно плотный, и он должен был уехать на другое мероприятие. Час правительства в Заксобрании традиционно назначается в 13.00, в этот раз время сместили на 10.30", - сказал представитель аппарата главы города.

"Врио губернатора лично представил свою команду и, как было заранее оговорено, покинул зал заседаний, предоставив слово членам своей команды, которые продолжают сейчас отвечать на вопросы депутатов", - сказал собеседник агентства.

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