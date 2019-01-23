Танкеры в огне: два судна под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе
  
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23.01.19 11:21

Большинство погибших при пожаре судов на Черном море опознано

© РИА Новости. Керчь ФМ
23 января. Interfax-Russia.ru- Опознание большинства тел погибших при пожаре двух судов в Черном море завершено, сообщил официальный представитель Росморречфлота.

"Большинство тел погибших уже опознано. Крен (горящих в Черном море судов - ИФ) со вчерашнего дня не увеличился. Разлив горючего пока не наблюдался", - сказал он журналистам в среду.

Как сообщалось, два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Газом "Канди" заправился в Темрюке (Краснодарский край).

Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32-х моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", проинформировали о ходе расследования консулов Турции и Индии.

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для жизни нет. Погибшие доставлены в морг.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

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