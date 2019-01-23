Выжившего при крушении Ту-22М3 в Мурманской области летчика доставили на лечение в Москву

23.01.19 11:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 января. Interfax-Russia.ru - Единственного выжившего в результате крушения во вторник дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в районе Оленегорска в Мурманской области спецборт доставил для лечения в Москву, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Пострадавшего сначала доставили из Оленегорской ЦРБ в Североморск, затем Ил-76 с медмодулем доставил его в Москву", - сказал собеседник агентства.

Он не назвал госпиталь, в котором будет проходить лечение выживший, но отметил, что это "один из центральных госпиталей Минобороны".

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в Мурманскую область вылетел самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей, чтобы перевезти пострадавшего в военный госпиталь Москвы. Отмечалось, что летчик находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет.