Безработица в Тульской области в 2018 году осталась в пределах 0,5%

23.01.19 12:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 января. Interfax-Russia.ru - Число безработных в Тульской области на 1 января 2019 года составило 3,7 тыс. человек, или 0,46% экономически активного населения области, сообщается на сайте регионального министерства труда и социальной защиты.

На 1 января 2018 года безработица составляла 0,54%.

По данным министерства, в качестве ищущих работу на начало января в Тульской области зарегистрировано 4,2 тыс. человек. В прошлом месяце в органы занятости обратились 766 человек, трудоустроено 905 человек.

На 1 января 2019 года в банке вакансий числилось 17,1 тыс. единиц, из них по рабочим профессиям - 75,2%. В декабре заявлено 6,6 тыс. вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда области (количество незанятых на одну вакансию) составил 0,2. Он варьируется от 0,03 в Щекинском районе до 3,6 - в Одоевском районе.