Дело о хищении более 750 млн рублей при строительстве стадиона ЧМ в Калининграде передано в суд

23.01.19 12:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 января. Interfax-Russia.ru - Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде с ущербом более 750 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвинение предъявлено жителям Калининграда Амиру Кушхову и Сергею Трибунскому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"По версии следствия, исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (РУЗКС) А.Кушхов и ведущий инженер но надзору за строительством С.Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми - генеральным директором ОАО "ГлобалЭлектроСервис" ("ГЭС"), руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, обвиняемые приняли решение похитить бюджетные средства, выделенные по госконтракту на выполнение работ по инженерной подготовке объекта "Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде.

Госконтракт был заключен в 2013 году "ГЭС" с РУЗКС. С января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между "ГЭС" и РУЗКС первичные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании "ГЭС" были перечислены более 752 млн рублей, которые соучастники похитили, отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела проведено следственным департаментом МВД России.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу.

В отношении остальных фигурантов уголовного дела ведется следствие.