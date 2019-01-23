Кремль пока не комментирует идею о введении соцнорм на энергопотребление - Песков

23.01.19 15:23

© РИА Новости. Илья Питалев

23 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле пока не комментируют идею о введении соцнорм на энергопотребление и предлагают сначала дождаться консолидированной позиции правительства по этому вопросу.

"Идет экспертное обсуждение, здесь сначала нужно все-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме".

Так он ответил на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что введение соцнорм на энергопотребление может спровоцировать возмущение общественности.

В свою очередь председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой считает, что идея о введении соцнорм на энергопотребление позволит экономно подходить к семейному бюджету.

"Считаю, это особенно будет важно для одиноких граждан, считаю, что это будет нормально, потому что это будет экономия семейного бюджета", - сказал С.Дубовой на пресс-конференции, посвященной итогам работы парламентариев в 2018 году.

"Думаю, что те, кто больше расходует (электроэнергии), более платежеспособны", - добавил он.

При этом председатель Мурманской облдумы затруднился сказать журналистам, энергопотребление в его семье превышает или нет предполагаемую норму в 300 кВт.ч.

Газета "Коммерсант" в среду опубликовала материал, согласно которому Минэкономразвития предлагает ввести соцнормы потребления электроэнергии для населения. Кроме того, к 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения.

Вместе с тем, по информации издания, данную идею не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение "с учетом реальных доходов населения".