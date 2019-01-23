Более 500 млрд рублей выделят из бюджета на финансирование ракетно-космической отрасли в ближайшие три года

23.01.19 14:10

© РИА Новости. Алексей Филиппов

23 января. Interfax-Russia.ru - Бюджетное финансирование ракетно-космической отрасли в ближайшие три года составит 515 млрд рублей, средства должны эффективно расходоваться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства, запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит 515 млрд рублей", - сказал Д.Медведев в среду на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций.

Премьер подчеркнул, что средства должны быть эффективно использованы "для того, чтобы наращивать наши орбитальные возможности, для создания носителя сверхтяжелого класса, выполнения программы пилотируемых полетов". "По сути, это инвестиции в развитие высокотехнологичных производств и связанных с ним научных и инженерных разработок", - сказал председатель правительства.

Политик также считает, что ракетно-космическая отрасль России пока далека от экономического успеха, но в нынешних условиях может и должна добиваться его.

"Космос сегодня - это большой рынок, на котором существует реальная конкуренция. И здесь нужно серьезно работать, чтобы на этом рынке остаться. Ракетно-космическая отрасль может в сегодняшних условиях, и должна быть экономически успешной. Мы пока от этого достаточно далеки", - сказал Д.Медведев.

Он призвал участников совещания проанализировать, что для этого необходимо сделать.

Глава правительства напомнил: "Наша страна действительно открыла космическую эру, ей принадлежат очень многие достижения в освоении космоса. Ну, и сегодня лидерство в ракетно-космической отрасли, безусловно, имеет и стратегическое значение".

По словам Д.Медведева, это и вопросы национальной безопасности, и обороноспособности страны, а также развитие новых технологий.

"Космос всегда такие технологии создавал, и те новации, которые создавались, и раньше, и сейчас создаются для космоса, они меняют повседневную жизнь людей - это касается всего спектра достижений, начиная от телекоммуникаций, заканчивая новыми материалами", - отметил он.