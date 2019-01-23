Уроки отменят в школах Ульяновской области из-за сильных морозов

23.01.19 14:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 января. Interfax-Russia.ru - Министерство образования и науки Ульяновской области из-за морозной погоды рекомендует отменить в четверг занятия в школах региона.

В сообщении министерства говорится со ссылкой на синоптиков, что ночью и утром 24 января на территории Ульяновской области ожидается похолодание до минус 27-32 градусов, в Ульяновске - до 27-29 градусов мороза. При этом ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

"В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций своевременно принять меры по отмене учебных занятий 24 января в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни морозная погода ожидается также в ряде других регионов Приволжского федерального округа.