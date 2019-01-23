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23.01.19 14:25
Автомобили "скорой помощи" из-за плохих дорог в Алтайском крае не успевают добираться до пациентов за регламентные 20 минут
"Казалось бы, учитывая разветвленную сеть дорог Алтайского края, норматив по обеспечению скорой медицинской помощью двадцатиминутного интервала (от звонка жителя до прибытия бригады - ИФ) мог бы быть исполним. Но состояние внутримуниципального дорожного хозяйства оставляет желать лучшего. По ряду территорий мы этого норматива не достигаем. Необходимо принять меры по содержанию дорог", - сказал Д.Попов.
Также он обратил внимание на другую актуальную проблему - высокую смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в течение ближайших шести лет смертность населения от этой категории заболеваний планируется снизить до 445 случаев на каждые 100 тыс. населения.
"Алтайский край также имеет серьезную младенческую смертность, в том числе детей до 1 года. Педиатры готовы выходить в семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Нужно принимать меры", - подчеркнул Д.Попов.
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