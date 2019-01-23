Автомобили "скорой помощи" из-за плохих дорог в Алтайском крае не успевают добираться до пациентов за регламентные 20 минут

23.01.19 14:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 января. Interfax-Russia.ru - Главам муниципальных образований Алтайского края поставлена задача содержания дорог в удовлетворительном состоянии, чтобы врачи "скорой помощи" могли своевременно приезжать по вызовам жителей, заявил в среду на совещании с главами муниципальных образований министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Казалось бы, учитывая разветвленную сеть дорог Алтайского края, норматив по обеспечению скорой медицинской помощью двадцатиминутного интервала (от звонка жителя до прибытия бригады - ИФ) мог бы быть исполним. Но состояние внутримуниципального дорожного хозяйства оставляет желать лучшего. По ряду территорий мы этого норматива не достигаем. Необходимо принять меры по содержанию дорог", - сказал Д.Попов.

Также он обратил внимание на другую актуальную проблему - высокую смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в течение ближайших шести лет смертность населения от этой категории заболеваний планируется снизить до 445 случаев на каждые 100 тыс. населения.

"Алтайский край также имеет серьезную младенческую смертность, в том числе детей до 1 года. Педиатры готовы выходить в семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Нужно принимать меры", - подчеркнул Д.Попов.