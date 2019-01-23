Ограничительные мероприятия введены в Екатеринбурге из-за заболеваемости корью - Роспотребнадзор

23.01.19 14:28

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 января. Interfax-Russia.ru - Санитарно-противоэпидемическая комиссия Екатеринбурга ввела ограничительные мероприятия в городе из-за угрозы распространения кори, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области в среду.

"По данным лечебно-профилактических организаций, на 1 января 2019 года против кори не привито 7,5 тысяч екатеринбуржцев в возрасте до 35 лет, что свидетельствует об угрозе распространения этого инфекционного заболевания среди населения города", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в январе в городе зарегистрировано три случая с предварительным диагнозом "корь" среди детей. Два ребенка не были привиты от кори из-за отказа родителей, у третьего была нарушена схема иммунизации.

"Случаи кори зарегистрированы как среди тех, кто не выезжали за пределы Екатеринбурга, так и у прибывшего из дальнего зарубежья ребенка", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с 23 января в Екатеринбурге непривитых детей и сотрудников не будут принимать в образовательные и лечебно-профилактические учреждения, также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Екатеринбурге и Свердловской области была зарегистрирована вспышка заболеваемости корью. Диагноз был лабораторно подтвержден у 75 человек. В связи с этим в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Невьянске, Верхней Салде, Верхней Пышме и ряде других муниципалитетов введены ограничения по посещению образовательных учреждений непривитыми детьми, а также наложены ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.