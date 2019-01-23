Космодром Восточный достроит до 2023 года новый подрядчик

23.01.19 15:43

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

23 января. Interfax-Russia.ru - Строительство космодрома Восточный невозможно завершить к 2021 году, поэтому установлен срок - не позднее 2023 года, за эти показатели выходить нельзя, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал Ю.Борисов в среду по итогам совещания с премьер-министром РФ.

Он добавил: "За 2023 год нам выходить нельзя".

Вице-премьер подчеркнул, что президент РФ поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса не позднее 2023 года.

Строительство второй очереди космодрома Восточный будет вести другой подрядчик взамен стройкомпании "ПСО "Казань", с которой, по соглашению сторон, расторгается контракт.

"Контракт с "ПСО "Казань" был заключен буквально в сентябре прошлого года. С учетом тяжелого финансового положения, по взаимному согласию сторон, этот контракт расторгается. Контракт будет перезаключен с новым подрядчиком", - сказал Ю.Борисов.

По его словам, строительство космодрома пока будет вестись в рамках лимитной стоимости.

"Пока мы исходим из того, что общий объем стройки первого и второго этапа имеет свою лимитную стоимость, и будем работать в этих деньгах. А жизнь покажет", - сказал вице-премьер.

Он пояснил, что "часть мероприятий Роскосмос будет достраивать за собственные средства, часть мероприятий за счет оптимизации мы перенесем на второй этап и, безусловно, часть будет за счет средств, которые сегодня запланированы на втором этапе. Но это предусматривает, безусловно, возврат через судебные решения тех средств, которые сегодня по расторжению контракта положено вернуть заказчику".

Глава правительства на совещании сообщил, что Роскосмос запрашивает дополнительные средства на завершение строительства космодрома.

Ю.Борисов отметил, что дожидаться судебных процессов никто не будет, иначе стройка может быть законсервирована, а впоследствии потребуется больше средств. "Всего около 28 млрд рублей не освоено денег, не отоварено по первому этапу", - сказал Ю.Борисов.