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Стратегию развития ракетно-космической отрасли актуализируют до февраля

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
23 января. Interfax-Russia.ru - Стратегия развития ракетно-космической отрасли должна быть уточнена, но основные ее положения останутся неизменными, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я абсолютно согласен, что стратегия не меняется ни через год, ни через два, это долгосрочный программный документ. Тем не менее, с учетом реально сложившейся ситуации в корпорации ("Роскосмос"-ИФ) президентом дано поручение в феврале уточнить основы политики космической деятельности, что, по сути дела, может повлечь, я бы назвал это актуализацию основных положений стратегии развитии этой отрасли на длительный период", - сказал Ю.Борисов журналистам по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, но основные элементы стратегии не будут подвергнуты сомнению. В том числе речь - обеспечение космической группировки в интересах оборонной безопасности, это коммерциализация космических услуг - наращивание космической гражданской группировки: связные спутники, спутники дистанционного зондирования Земли, метеоспутники и прочие услуги; планомерное развитие пилотируемой программы и оказание услуг на внешнем рынке, а также будущее создание тяжелой ракеты - и сверхтяжелого комплекса с необходимой инфраструктурой.

"Вот эти основные элементы этой стратегии не подвергаются сомнению", - сказал он.

Ю.Борисов также отметил, что запуски российских космических ракет в 2019 году должны вырасти двукратно.

"В ближайшем году нам предстоит осуществить до 45 запусков. Это в два раза больше пусковых услуг, чем в 2018. Планы амбициозные, но при должной организации работ, безусловно, это нужно будет сделать", - сказал Ю.Борисов.

Вице-премьер напомнил, что в 2018 году в России был осуществлен 21 запуск, при этом в последние годы РФ опустилась на третье место с первого по количеству запусков ракет в космос.

"Начиная с 2014 года отрасль постоянно сопровождали неудачи. Два неудачных пуска в 2014 и 2015 годах, в 2016, 2017. Ну, и известная ситуация в прошлом году с "Союзом". Слава богу, она обошлась без жертв", - сказал Ю.Борисов.

Он отметил, что все это привело к репутационным потерям "Роскосмоса" и его предприятий.

Как заявил вице-премьер, российская космическая отрасль прошла кризисную точку в 2018 году.

"Мы оценили деятельность новой администрации ("Роскосмоса") в течение 2018 года. Кризис, я думаю, что пройден. Он наступил в корпорации примерно во втором квартале прошлого года", - сказал Ю.Борисов

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