Крымские ученые не видят угрозы туристическому сезону в связи с инцидентом в Черном море

23.01.19 15:42

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23 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского считают, что инцидент с двумя танкерами в Черном море может привести к попаданию мазута на берег или увеличению количества сажи в воздухе, но предстоящему курортному сезону не угрожает.

"Газ считается самым экологичным топливом, он не дает вредных побочных продуктов. Правда, пропан-бутан горит сильно коптящим пламенем, и если уже сутки пожар, то в ближайшем к месту возгорания регионе в воздухе возрастет количество сажи. Но пожар в море, поэтому куда ее принесет, будет зависеть от розы ветров - либо в Керчь, либо в Краснодарский край, либо в море осядет. Конечно, если суда перевозили только газ. Ведь сообщают, что перевалка была нелегальной. При этом, надо учитывать, что любой пожар на судне несет опасность выброса нефтяных материалов - мазут и так далее. Они могут попасть на берег, для Крыма это не очень хорошо", - сообщил профессор кафедры общей и физической химии КФУ Алексей Гусев, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Доцент кафедры геоэкологии КФУ, кандидат географических наук Александр Лычак считает, что "существует угроза загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а возможно и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа".

"Что касается угрозы живым обитателям прибрежной полосы, могут пострадать пернатые: в этой зоне нет больших мест скопления птиц, но там селятся бакланы. С рыбой же ситуация легче: рыба обитает в глубине, а нефтепленка концентрируется на поверхности. Существенного вреда рыбной фауне нанесено не будет", - считает А.Лычак.

Он добавил, что говорить о конкретных последствиях сложно, пока не ясно, какой именно газ и в каком количестве везли.

"При этом ученые едины во мнении, что случившееся не угрожает предстоящему курортному сезону", - отметили в пресс-службе.

"В случае разлива нефтепродуктов весной на курортном сезоне можно было бы ставить крест, но впереди сезон штормов, которые распределят основою массу нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова А.Гусева.