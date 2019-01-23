"Угонщик" самолета Сургут-Москва не признает вину

23.01.19 16:30

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

23 января. Interfax-Russia.ru - Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, задержанный за угон самолета, свою вину отрицает, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Ханты-Мансийском районном суде, где в среду рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Подсудимый вину в совершении преступления не признал, причины захвата воздушного судна также пояснить не смог", - отметил судья во время заседания.

Кроме того, по словам судьи, бортпроводница самолета заявила, что П.Шаповалов говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и поэтому потребовал сменить курс на Афганистан.

Как сообщалось, во вторник пассажир авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва П.Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.