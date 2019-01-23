Суд арестовал на два месяца жителя ХМАО, задержанного за попытку угона самолета

23.01.19 16:49

© РИА Новости. Андрей Старостин

23 января. Interfax-Russia.ru - Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Павлу Шаповалову, обвиняемому в попытке угона самолета, сообщает СКР.

"По ходатайству следствия в Ханты-Мансийске суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне воздушного судна", - говорится в сообщении.

При этом "угонщик" самолета "Сургут-Москва" не признает вину. "Подсудимый вину в совершении преступления не признал, причины захвата воздушного судна также пояснить не смог", - отметил судья во время заседания.

Кроме того, по словам судьи, бортпроводница самолета заявила, что П.Шаповалов говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и поэтому потребовал сменить курс на Афганистан.

В свою очередь защита П.Шаповалова намерена обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Не согласны с решением. Будем обжаловать", - сказал адвокат П.Шаповалова журналистам.

Как сообщалось, во вторник пассажир авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва П.Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.