Воздухоплаватели преодолели Уральский хребет на семи аэростатах в Башкирии

23.01.19 17:44

Фото из архива Нижегородского клуба воздухоплавателей

23 января. Interfax-Russia.ru - Перелет над Уральскими горами протяженностью более 150 км совершили в среду в Башкирии команды из семи российских городов, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" координатор проекта Инайя Едренкина в среду.

Перелет прошел в рамках фестиваля воздухоплавателей "Самрау".

"Первый раз состоялся перелет через Уральский хребет. В 17:21 мы приземлились, я вижу в небе два шара, которые ищут возможность сесть", - сказала И.Едренкина по телефону.

Она отметила, что сложность перелета определялась непредсказуемостью погоды в горах. Аэростаты летели со средней скоростью 20 км/ч на высоте около 2 км, пилоты пробыли в воздухе около 7,5 часов и приземлились на озере Банное. Время полета скорректировал ветер.

"Дело в том, что шар управляется только тем, чтобы изменить высоту и поймать нужное направление ветра. Когда мы переваливали через финальный хребет, мы шли прямо по курсу на озеро, но, как часто бывает в горах, обратный ветер начал загонять нас в обратном направлении, и мы достаточно долго ловили нужное направление", - сказала И.Едренкина.

Воздухоплавателей на машинах сопровождала наземная группа быстрого реагирования, готовая прийти на помощь в экстренной ситуации, несколько человек следили за полетом онлайн.

Фестиваль воздухоплавателей проходит с 24 по 27 января на озере Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Организаторы планируют одновременно поднять над озером более 10 аэростатов. Также на фестивале покажут световое шоу: под музыку шары будут подсвечиваться разными цветами, каждый из которых соответствует определенным нотам.

Об участии в фестивале заявили команды воздухоплавателей из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Переяславль-Залесского, Кунгура, Йошкар-Олы и Уфы.