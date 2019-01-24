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24.01.19 05:58

Вкладчики банка "Уссури" получат выплаты сверх страховой суммы в I квартале

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
24 января. Interfax-Russia.ru - Вкладчики признанного банкротом банка "Уссури" (Хабаровск), имевшие депозиты сверх "страховых" 1,4 млн рублей, получат свои средства в первом квартале 2019 года, сообщил представитель конкурсного управляющего кредитной организации Алексей Мелентьев в ходе собрания кредиторов банка в среду.

"Реестр требований кредиторов закрыт 26 декабря. Нет четких регламентированных сроков, когда это (выплаты - ИФ) должно произойти. Но все заинтересованы в том, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. Думаю, в течение первого квартала это произойдет", - сказал А.Мелентьев, отвечая на вопросы кредиторов.

По его словам, Агентство страхования вкладов, по данным на 1 декабря, выплатило 7 тыс. 632 вкладчикам страховое возмещение через ВТБ (MOEX: VTBR) на сумму 4,23 млрд рублей. При этом всего к банку поступили требования на 5,341 млрд рублей от 922 заявителей. Суд уже включил в реестр требования на 816 млн рублей.

А.Мелентьев в ходе собрания сообщил, что по данным на 1 декабря активы банка составляли около 6 млрд рублей.

Адвокаты, представляющие интересы кредиторов, уверены, что активов банка хватит на то, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами - как с юридическими, так и с физическими лицами.

"Вкладчики претендуют примерно на 4,5 млрд рублей, при этом, по нашим данным, на корреспондентских счетах банка находится 3-3,5 млрд рублей, плюс есть еще активы, подлежащие реализации. С точки зрения закрытия обязательств картина должна сложиться оптимистичная", - считает юрист Дмитрий Ноженко, присутствовавший на собрании.

"Имеются все основания полагать, что конкурсная масса будет пополнена в ходе конкурсного производства, а требования всех кредиторов будут удовлетворены в полном объеме", - поддерживает коллегу представитель ряда кредиторов Антон Гарифуллин.

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