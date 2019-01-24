Несколько соцобъектов эвакуировали в Хабаровске и Южно-Сахалинске после сообщений о "минировании"

24.01.19 06:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудников городской администрации в Хабаровске эвакуировали после сообщений о якобы заложенной в здании бомбе, сообщили в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации города.

"Также, по нашим данным, после аналогичных звонков, эвакуированы несколько школ, и детская больница", - сказал представитель администрации.

В настоящее время на местах ЧП работают бригады саперов, представители МЧС и правоохранительных органов.

Агентство пока не располагает подтверждением данной информации от правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска, из-за анонимных сообщений о минировании зданий занятия второй смены отменены в четверг в школах Южно-Сахалинска,.

"Занятия во второй смене 24 января отменены в 19 общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска. Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве появилось сегодня в 09:23 местного времени (01:23 мск). В связи с произошедшим было принято решение - остановить учебный процесс", - говорится в сообщении.

Школьников первой смены отправили утром в четверг домой, детей, обучающихся в среднем и младшем звеньях, забрали родители. Детей, чьи родители не смогли оперативно забрать домой, разместили в близлежащих общественных местах под контролем педагогов.

В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что эвакуированы также детские сады и мэрия областного центра, куда поступили такие же сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Аналогичные сообщения поступили в ряд медучреждений областного центра, а также в школы и в административные учреждений города Корсаков (юг Сахалина), где также все школьники отправлены домой, персоналы больниц и административных учреждений эвакуированы.