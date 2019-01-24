Военные экологи намерены очистить Шантарские острова от почти от 2 тыс. старых бочек

24.01.19 06:24

© РИА Новости. Сергей Красноухов

24 января. Interfax-Russia.ru - Восточный военный округ (ВВО) начал подготовку к работам по экологической очистке острова Большой Шантар (Хабаровский край), где в текущем году планируется собрать около 2 тыс. старых бочек.

"Представители экологической службы ВВО организуют взаимодействие с руководством ФГБУ "Заповедное Приамурье" и дирекцией национального парка "Шантарские острова" для согласования ведения хозяйственной деятельности, связанной с очисткой и вывозом металлолома на особо охраняемой природной территории", - сообщает пресс-служба ВВО.