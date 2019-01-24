Мэр Читы Михалев уйдет в отставку с 1 февраля

24.01.19 06:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 января. Interfax-Russia.ru - Глава Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке с 1 февраля, сообщила "Интерфаксу" глава аппарата гордумы Марина Ткачева.

"А.Михалев написал заявление об отставке с 1 февраля, сделал он это по собственному желанию. Теперь заявление должен рассмотреть думский комитет и депутаты на собрании, но это уже формальность", - сказала М.Ткачева.

По ее словам, выборы депутатов в городскую думу, из числа которых избирается мэр Читы, также являющийся председателем парламента, состоятся в сентябре 2019 года.

А.Михалев руководил Читой с 2000 года.