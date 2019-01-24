Вылет рейса в Таиланд из Новосибирска задерживается почти на 18 часов

24.01.19 06:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

23 января. Interfax-Russia.ru - Вылет рейса Новосибирск - Краби (Таиланд) авиакомпании Nordwind Airlines задерживается на 17,5 часов, сообщается на онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

По данным аэропорта, вылет должен был состояться в 21:30 по местному времени в среду (17:30 мск), ориентировочное время вылета - 15:05 по местному времени (11:05 мск).

"Причина задержки - неприбытие воздушного судна - Boeing-777 в аэропорт из-за технической неисправности, выявленной в Иркутске", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в авиационных кругах.

Между тем, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству сообщили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

"На рейс зарегистрирован 421 пассажир, на время ожидания 84 иногородних пассажира размещены в гостинице", - сказали в прокуратуре.