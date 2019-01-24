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24.01.19 06:56
Вылет рейса в Таиланд из Новосибирска задерживается почти на 18 часов
По данным аэропорта, вылет должен был состояться в 21:30 по местному времени в среду (17:30 мск), ориентировочное время вылета - 15:05 по местному времени (11:05 мск).
"Причина задержки - неприбытие воздушного судна - Boeing-777 в аэропорт из-за технической неисправности, выявленной в Иркутске", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в авиационных кругах.
Между тем, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству сообщили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
"На рейс зарегистрирован 421 пассажир, на время ожидания 84 иногородних пассажира размещены в гостинице", - сказали в прокуратуре.
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