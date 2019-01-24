Ученые планируют повторно обследовать последствия оползня и "ледяного цунами" на Бурее

24.01.19 06:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Сибирского и Дальневосточного отделения РАН планируют провести повторное обследование Бурейского водохранилища в конце февраля - начале марта, а также в начале лета, сообщает в четверг Новосибирское отделение Русского географического общества (РГО).

"После выполнения взрывных работ и стабилизации гидрологической ситуации на этом участке Бурейского водохранилища планируется проведение еще одного экспедиционного обследования, которое может состояться в конце февраля - начале марта. Однако полное изучение последствий возникновения оползня и воздействия порожденной им цунами подобной волны на берега водохранилища будет возможным только в первой половине июня, после окончания весеннего паводка и исчезновения ледяного покрова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени ученые провели наземное обследование оползня, перекрывшего русло реки Буреи в Хабаровском крае.

"Был подтвержден факт образования масштабного "ледяного цунами" на участке водохранилища протяженностью около 25 км. Лед толщиной 20-25 см здесь оказался полностью взломан и частично выброшен на берег. Глубина воды в этой части водохранилища составляет 65-70 метров при ширине русла 400-500 м", - отмечается в сообщении.

По данным, полученным от заместителя директора Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексея Махинова, высота заплесков воды в районе оползня составляла от 15 до 40 м, а максимальный уровень был достигнут в излучине реки Средний Сандар - 60 м.