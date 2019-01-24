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24.01.19 07:52
Пожар тушат в одной из школ Владивостока, ученики эвакуированы
"Сообщение о пожаре поступило в 13:01 (6:01 мск), в здании сработала пожарная сигнализация. Через семь минут пожарные прибыли на место, идет тушение пожара", - сообщили в пресс-службе.
Ученики и сотрудники школы оперативно эвакуированы. Количество эвакуированных в пресс-службе не уточнили.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 кв. метров.
Дети размещены в здании детского сада, расположенного неподалеку.
"Наблюдалось сильное задымление внутри подвального помещения. В подвале школы горел хозяйственный хлам. Учебные помещения не пострадали. В тушении пожара задействован 41 человек, в распоряжении которых девять единиц техники", - уточнили в пресс-службе. В 13:50 ликвидировано открытое горение, ведется осмотр места происшествия.
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