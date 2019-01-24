Пожар тушат в одной из школ Владивостока, ученики эвакуированы

24.01.19 07:52

© РИА Новости. Саид Царнаев

24 января. Interfax-Russia.ru - Пожар начался в четверг днем в школе №33 во Владивостоке, люди эвакуированы, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 13:01 (6:01 мск), в здании сработала пожарная сигнализация. Через семь минут пожарные прибыли на место, идет тушение пожара", - сообщили в пресс-службе.

Ученики и сотрудники школы оперативно эвакуированы. Количество эвакуированных в пресс-службе не уточнили.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 кв. метров.

Дети размещены в здании детского сада, расположенного неподалеку.

"Наблюдалось сильное задымление внутри подвального помещения. В подвале школы горел хозяйственный хлам. Учебные помещения не пострадали. В тушении пожара задействован 41 человек, в распоряжении которых девять единиц техники", - уточнили в пресс-службе. В 13:50 ликвидировано открытое горение, ведется осмотр места происшествия.