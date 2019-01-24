Состояние найденной в горах на Урале туристки ухудшилось

24.01.19 08:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 января. Interfax-Russia.ru - Состояние туристки, которая потерялась в горах на севере Свердловской области 19 января и была найдена живой спустя трое суток, ухудшилось, сообщает пресс-служба городской клинической больницы N40 Екатеринбурга.

"В 5 часов утра (3:00 мск) зафиксировано ухудшение состояния пациентки, срочно проведенный консилиум решил немедленно проводить операцию, призванную спасти жизнь больной. В данный момент пациентка находится в операционной", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек в субботу, 19 января направилась на Сухогорский камень, находящийся в 5 км от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале.

При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

20 января началась поисковая операция, в понедельник впервые после исчезновения женщины вышли по телефону на связь.

Позже следственный отдел по городу Краснотурьинск Свердловской области организовал доследственную проверку по поводу исчезновения двух туристок.

22 января сотрудники МЧС обнаружили потерявшихся туристок. Одна из женщин погибла. Вторую пострадавшую, обнаруженную в тяжелом состоянии с признаками обморожения, спасатели доставили в больницу Краснотурьинска.

23 января женщину доставили в городскую клиническую больницу N40 Екатеринбурга. У туристки обморожение четвертой степени обеих стоп и части голеней, а также поражены кончики пальцев рук.