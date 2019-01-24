На неопределенный срок: власти отложили обсуждение соцнормы для населения
  
Право на списание: Генпрокуратура поддержала "Газпром" в споре с Чечней о списании долгов
   
Накажут за фейки: депутаты в первом чтении приняли закон о фейковых новостях
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
24.01.19 08:08

Состояние найденной в горах на Урале туристки ухудшилось

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
24 января. Interfax-Russia.ru - Состояние туристки, которая потерялась в горах на севере Свердловской области 19 января и была найдена живой спустя трое суток, ухудшилось, сообщает пресс-служба городской клинической больницы N40 Екатеринбурга.

"В 5 часов утра (3:00 мск) зафиксировано ухудшение состояния пациентки, срочно проведенный консилиум решил немедленно проводить операцию, призванную спасти жизнь больной. В данный момент пациентка находится в операционной", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек в субботу, 19 января направилась на Сухогорский камень, находящийся в 5 км от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале.

При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

20 января началась поисковая операция, в понедельник впервые после исчезновения женщины вышли по телефону на связь.

Позже следственный отдел по городу Краснотурьинск Свердловской области организовал доследственную проверку по поводу исчезновения двух туристок.

22 января сотрудники МЧС обнаружили потерявшихся туристок. Одна из женщин погибла. Вторую пострадавшую, обнаруженную в тяжелом состоянии с признаками обморожения, спасатели доставили в больницу Краснотурьинска.

23 января женщину доставили в городскую клиническую больницу N40 Екатеринбурга. У туристки обморожение четвертой степени обеих стоп и части голеней, а также поражены кончики пальцев рук.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.01.19 13:59
"Победа" подала в суд на пограничников аэропорта "Внуково"
.
  24.01.19 13:09
Экс-замминистра культуры Пирумову добавили срок
.
  24.01.19 11:09
Столичный храм будет отреставрирован
.
  24.01.19 10:23
В Москве отметят 75-летие освобождения Ленинграда от блокады
.
  24.01.19 10:17
Самый мощный за зиму снегопад обрушится на Москву на выходных
.
  23.01.19 11:03
Роспотребнадзор не видит в противогололедных реагентах вреда для здоровья
.
  23.01.19 09:24
Мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке
.
  23.01.19 08:23
Температура в Московской области опустилась почти до минус 28 градусов
.
  22.01.19 16:49
Собственники "Московского индустриального банка" не использовали незаконные пути для вывода средств
.
  22.01.19 16:10
Сбежавших с места ДТП водителей могут начать привлекать к уголовной ответственности


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket