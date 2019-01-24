Один человек погиб, один пострадал при столкновении двух автобусов в Воронежской области

24.01.19 08:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Верхнемамонском районе Воронежской области устанавливают обстоятельства столкновения микроавтобуса с автобусом, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в четверг около 5:00 на 599-м км трассы М4 "ДОН".

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенз Спринтер" не справился с управлением и допустил столкновение со встречным рейсовым автобусом "Сетра", ехавшего по маршруту "Москва-Элиста", под управлением 39-летнего жителя Элисты.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" от полученных травм скончался на месте происшествия, один из его пассажирок с травмами была доставлена медицинское учреждение. Ещё пять пассажиров микроавтобуса не пострадали.

В "Сетре" находились 26 человек, включая двух водителей, которые также не пострадали.

В настоящее время сотрудниками полиции информируются родственники пострадавших в ДТП для оказания дальнейшей помощи и принимаются меры по организации доставки пассажиров к месту назначения.