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24.01.19 08:16
Один человек погиб, один пострадал при столкновении двух автобусов в Воронежской области
ДТП произошло в четверг около 5:00 на 599-м км трассы М4 "ДОН".
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенз Спринтер" не справился с управлением и допустил столкновение со встречным рейсовым автобусом "Сетра", ехавшего по маршруту "Москва-Элиста", под управлением 39-летнего жителя Элисты.
В результате ДТП водитель "Мерседеса" от полученных травм скончался на месте происшествия, один из его пассажирок с травмами была доставлена медицинское учреждение. Ещё пять пассажиров микроавтобуса не пострадали.
В "Сетре" находились 26 человек, включая двух водителей, которые также не пострадали.
В настоящее время сотрудниками полиции информируются родственники пострадавших в ДТП для оказания дальнейшей помощи и принимаются меры по организации доставки пассажиров к месту назначения.
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