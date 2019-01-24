Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до четырех километров

24.01.19 08:16

© РИА Новости. Евгений Нескромный

24 января. Interfax-Russia.ru - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) в четверг произошёл выброс столба пепла на высоту до 4 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зарегистрировано, отмечает пресс-служба. По ее данным, туристических групп в районе Шивелуча не зарегистрировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.