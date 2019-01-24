Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов

24.01.19 08:22

© РИА Новости. Вадим Жернов

24 января. Interfax-Russia.ru - Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге вновь запрещено из-за снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи со снегопадом на территории Грузии 23 января с 22:00 Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", - говорится в сообщении.

Движение на участке Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из РФ было открыто без ограничений 21 января с 23:00.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.