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Устранена авария, оставившая без тепла более 62 тыс. жителей Самары

© РИА Новости. Виталий Аньков
24 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте порыва на тепломагистрали в Самаре и начали заполнение системы водой, которое завершится к 12:00 мск, сообщил на селекторном совещании в МЧС России глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

"При проведении восстановительных работ руководством компании "Т Плюс" было принято решение о наложении латки, что позволило своевременно к 6:00 мск завершить сварочные работы, в настоящий момент с соблюдением всех требований производится заполнение системы. Заполнение системы ожидаем в течении четырех часов. После заполнения системы будет осуществляться поквартирный обход с целью проверки домов", - сказал О.Бойко.

По словам мэра Самары Елены Лапушкиной, в настоящее время по требованию было роздано 219 обогревателей. Кроме того, 5 пунктов временного размещения и 7 санаториев готовы принять желающих.

"На сегодняшний момент 219 обогревателей раздали, прошли все квартиры, узнали потребности людей. В настоящий момент у нас кроме пяти пунктов временного размещения, семь санаториев готовы принять людей. В больнице им.Пирогова находится 10 пострадавших от ожогов, вся медпомощь им оказана, трое из них дети", - сказала Е.Лапушкина.

По данным, опубликованным на сайте горадминистрации, заполнение системы водой закончится к 12:00 мск, ориентировочное время возобновления подачи тепла потребителям - 16:00 мск.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МЧС по Самарской области, в настоящее время никто из жителей, оказавшихся в зоне отключения, не захотел перебраться в пункты временного размещения.

Как сообщалось, днем 22 января в Кировском районе Самары прорвало трубопровод с горячей водой, кипяток вышел на поверхность на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской. 15 человек получили ожоги, восемь человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет, госпитализированы в ожоговый центр с ожогами ног. По данному факту СУ СКР по Самарской области начало проверку.

Вечером 23 января теплоэнергетики объявили о завершении ремонта на месте порыва, подключение потребителей по штатной схеме планировалось начать после 19:00 мск. Но при заполнении тепломагистрали ее прорвало повторно, в непосредственной близости от места ремонта, и подачу горячей воды в трубу пришлось прекратить. Всего без тепла в настоящее время остаются 62 тыс. 274 жителей Самары из 338 домов.

Температура воздуха в Самаре - 23 градуса С.

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