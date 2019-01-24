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24.01.19 08:47
Работа по взысканию задолженности за газ будет продолжена в Чечне – Кадыров
"Заводской суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" принять меры по списанию дебиторской задолженности за потреблённый газ, относящейся к категории просроченной и безнадёжной к взысканию в связи с истечением срока исковой давности. Насколько это решение соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции. Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на неё", - приводит пресс-служба правительства Чеченской республики слова Р.Кадырова в четверг.
По его словам, СМИ и политики вводят людей в заблуждение, говоря о списании 9 млрд рублей долга за газ по решению суда.
"Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный", - сказал Р.Кадыров.
Он отметил, что руководство компании "Газпром межрегионгаз Грозный" проводит большую работу для установки точной суммы задолженности населения Чечни за газ, но период, о котором идет речь, охватывает временной промежуток в девять лет.
"Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведён, не стоит сомневаться", - сказал Р.Кадыров.
Ранее решением Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 20 декабря 2018 г. было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах Российской Федерации к ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный".
В результате на ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный" была возложена обязанность в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда списать в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой срок исковой давности истек.
"Газпром" (MOEX: GAZP) на этой неделе выступил с комментарием относительно рискующего стать прецедентным решения чеченского суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ.
Курирующий внутренний рынок заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев заявил журналистам, что упомянутая задолженность сформировалась в результате низкой платежной дисциплины населения, а не в ходе военных действий. Он предостерёг, что это решение суда может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое по отношению к ним.
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