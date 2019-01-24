Пять человек пострадали в автоаварии в Тюмени

24.01.19 09:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 января. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошла накануне вечером в Тюмени, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в четверг в областном управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель "Тойоты" при попытке развернуться столкнулся с маршруткой, затем иномарку отбросило на два припаркованных легковых автомобиля", - сказал сотрудник УГИБДД.

Он также добавил, что в результате ДТП пострадали пять человек - четыре пассажира маршрутного такси и водитель "Тойоты".