Школьные занятия отменены в 24 районах Саратовской области из-за морозов

24.01.19 09:19

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 января. Interfax-Russia.ru- Сильные морозы стали причиной отмены занятий в ряде школ Саратовской области, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель пресс-службы Минобразования региона Татьяна Роготова в четверг.

"В связи с низкой температурой воздуха в утренние часы 24 января отменены занятия для учащихся первых-шестых классов в школах Балаковского, Балтайского, Вольского, Дергачевского, Екатериновского, Новобурасского, Петровского, Саратовского, Советского, Татищевского районов области, а также в поселках Михайловский и Федоровский",- сказала собеседница агентства.

Кроме того, однодневные "каникулы" объявлены в школах Базарно-Карабулакского, Воскресенского, Дергачевского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского, Хвалынского и Федоровского районов.

По данным саратовского гидрометеоцентра, температура воздуха в ряде районов области снизилась до минус 27-31 градуса.

Т.Роготова отметила, что по поручению губернатора в районах области ежедневно очищают кровлю зданий школ от снега и наледи с соблюдением всех мер безопасности.