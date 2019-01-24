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24.01.19 10:10
Снегопад ограничил движение грузовиков на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, метелью и выпадением обильных осадков, снег на федеральной автодороге Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе сложилась сложная обстановка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что движение большегрузного транспорта и автобусов на трассе ограничено.
Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов переждать непогоду на специализированных стоянках, водителям легковых машин рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении.
По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 24 января в Волгоградской области ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15-20 м/с, в северных районах региона ожидается сильный снег, местами метели, гололед.
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