Снегопад ограничил движение грузовиков на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"

24.01.19 10:10

© РИА Новости. Александр Имедашвили

24 января. Interfax-Russia.ru - Метель и снегопад привели к сложной транспортной обстановке на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель управления МВД РФ по региону Антон Корнаухов в четверг.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, метелью и выпадением обильных осадков, снег на федеральной автодороге Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе сложилась сложная обстановка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение большегрузного транспорта и автобусов на трассе ограничено.

Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов переждать непогоду на специализированных стоянках, водителям легковых машин рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 24 января в Волгоградской области ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15-20 м/с, в северных районах региона ожидается сильный снег, местами метели, гололед.