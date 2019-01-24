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24.01.19 10:13
Военно-морской музей отметит свой 310-й день рождения в Петербурге
Как сообщает пресс-служба музея, праздник начнется полуденным выстрелом, который в Петропавловской крепости произведет директор учреждения Руслан Нехай, а затем руководство музея возложит цветы к могиле основателя музея Петра Великого.
Специально к 310-летию ЦВММ открыта выставка "Сокровищница российского флота".
В 16.00 в атриуме музея начнется праздничная церемония, посвященная 310-летию музея. В праздничном концерте, рассказывающем об истории старейшего Морского музея страны, примут участие солисты дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.Александрова, артисты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.
На празднике выступят Военно-морской Адмиралтейский оркестр, Санкт-Петербургский театра "Рок Опера", балетная группа "Эдельвейс" и барочный театр "Малый Трианон".
"Праздник станет для музея не только своеобразным отчетом перед профессиональным музейным сообществом, но и поводом для обмена опытом работы с коллегами, обсуждения задач морского музейного сообщества. Его гостями станут и участники V Коллегии музеев военно-морской направленности, которая будет работать в ЦВММ с 25 по 26 января 2019 года", - отмечают в музее.
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