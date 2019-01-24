Глава села в Прикамье подал в отставку после появления сообщений о его охоте

24.01.19 10:13

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 января. Interfax-Russia.ru - Глава Юксеевского сельского поселения в Пермском крае Василий Утробин написал заявление об увольнении, ранее местные СМИ сообщили о его причастности к якобы незаконной охоте.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" замглавы Юксеевского сельского поселения Алевтина Минина, глава поселения сейчас находится на больничном в Перми.

"Заявление (об увольнении - ИФ) поступило, но пока мы его не рассматриваем, потому что он (В.Утробин - ИФ) находится в настоящее время на больничном", - сказала А.Минина, комментирую вопрос агентства об отставке главы поселения.

Она не уточнила, какое время В.Утробин будет находиться на лечении в Перми, и с чем связано его решение об увольнении.

В пресс-службе регионального управления СКР агентству сообщили, что в настоящее время В.Утробин не является подозреваемым по ситуации с незаконной охотой. "Обстоятельства еще устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Как сообщалось, следователи управления СКР по Пермскому краю инициировали доследственную проверку по факту незаконной охоты на территории Кочевского района. По предварительным данным, один из чиновников охотился на медведя и рысь.

По информации местных СМИ, охотниками являются глава Юксеевского сельского поселения В.Утробин и его знакомый - Николай Илюшин, занимавший ранее должности в пермском филиале ОАО "МРСК Урала". Якобы они расстреляли спящего в берлоге медведя.

В сообщениях региональных журналистов размещен ряд фотографий, на которых фигурируют В.Утробин - с рысью и медведем, а Н.Илюшин - с медведем.