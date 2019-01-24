Самый мощный за зиму снегопад обрушится на Москву на выходных

24.01.19 10:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

24 января. Interfax-Russia.ru - Малооблачный морозный антициклон, господствующий в столичном регионе, в субботу отступит под натиском облачных циклонов с запада и юга, сообщает в четверг сайт "Метеоновости".

"Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер до 15 м/с, поднимется метель. И такая ненастная погода удержится все воскресенье", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, за счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, к утру понедельника в Москве выпадет 14-17 мм осадков.

"Это будет самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 мм осадков", - уточняется на сайте.