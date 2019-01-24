Восстановлено водоснабжение в микрорайоне Мичуринска, где накануне случилась авария на водоводе

24.01.19 10:21

© РИА Новости. Константин Чалабов

24 января. Interfax-Russia.ru - Возобновлена подача воды в микрорайон Кочетовка города Мичуринска Тамбовской области, где проживает около 17,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации города.

До начала основных ремонтных работ на магистральном водоводе, где в среду произошла авария, установлен хомут, который обеспечил поступление воды в жилые дома.

Сейчас давление в системе водоснабжения нормальное, станция обезжелезивания работает в штатном режиме. За счет своевременного подвоза воды все семь модульных котельных работают без сбоев.

В четверг-пятницу в Кочетовке будут проводить сварочные работы на лопнувшем участке водопровода. После подготовительных работ на следующей неделе проведут замену водовода.

Ранее сообщалось, что в среду в Кочетовке произошел порыв на магистральном водоводе - труба диаметром 300 мм на глубине 7 метров лопнула пополам из-за движения грунта.

Для организации ликвидации аварии в помощь ресурсоснабжающей организации ОАО "РЖД" на место аварии в срочном порядке была направлена спецтехника АО "Тамбовская сетевая компания". Был организован регулярный подвоз воды в котельные микрорайона во избежание прекращения подачи тепла.