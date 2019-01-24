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24.01.19 10:21
Восстановлено водоснабжение в микрорайоне Мичуринска, где накануне случилась авария на водоводе
До начала основных ремонтных работ на магистральном водоводе, где в среду произошла авария, установлен хомут, который обеспечил поступление воды в жилые дома.
Сейчас давление в системе водоснабжения нормальное, станция обезжелезивания работает в штатном режиме. За счет своевременного подвоза воды все семь модульных котельных работают без сбоев.
В четверг-пятницу в Кочетовке будут проводить сварочные работы на лопнувшем участке водопровода. После подготовительных работ на следующей неделе проведут замену водовода.
Ранее сообщалось, что в среду в Кочетовке произошел порыв на магистральном водоводе - труба диаметром 300 мм на глубине 7 метров лопнула пополам из-за движения грунта.
Для организации ликвидации аварии в помощь ресурсоснабжающей организации ОАО "РЖД" на место аварии в срочном порядке была направлена спецтехника АО "Тамбовская сетевая компания". Был организован регулярный подвоз воды в котельные микрорайона во избежание прекращения подачи тепла.
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