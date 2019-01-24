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24.01.19 10:23

В Москве отметят 75-летие освобождения Ленинграда от блокады

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
24 января. Interfax-Russia.ru - В настоящее время в столице проживают 3018 жителей и защитников блокадного Ленинграда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

"В Москве 28 января пройдут памятные мероприятия в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - сказал представитель пресс-службы в четверг.

По его информации, в 12:00 состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата, памятному знаку "Город-Герой Ленинград" и стеле в честь российских городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", в Александровском саду.

В церемонии примут участие представители органов исполнительной власти Москвы, представительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Москве, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-участники обороны и жители блокадного Ленинграда, кадеты, уточнили в комитете.

В пресс-службе пояснили, что в 14:00 в Большом конференц-зале здания правительства Москвы (Новый Арбат, 36) пройдут торжественная встреча и праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Перед ветеранами со специальной программой "Песни Победы" выступит арт-коллектив "Хор Турецкого".

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.

По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее 3 млн человек. За время блокады погибли, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млн жителей города на Неве.

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