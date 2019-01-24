Google нарушает Конституцию РФ, не отражая Крым как территорию России - Володин

24.01.19 10:54

© РИА Новости. Артем Житенев

24 января. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым неуказание российской принадлежности Крыма на картах Google.

"Компания Google, если только она отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, - это нарушение нашей Конституции", - сказал В.Володин на заседании Госдумы в четверг.

Спикер также поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения российского Крыма в качестве территории Украины.

"Было бы правильно комитету Госдумы по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а потом принимать решение. У нас с вами возможности есть, давайте их использовать", - сказал В.Володин на заседании Госдумы в четверг.

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране", - добавил В.Володин.

"Нам надо понимать, что мы должны делать всё для того, чтобы суверенитет страны был защищен от (...) вмешательств в наши внутренние дела через мировую "паутину" интернета", - сказал он.

В.Володин считает, что в ближайшее время Комитет по безопасности и профильный комитет по информполитике и связи должны организовать содержательный разговор на тему исполнения компанией Google российского законодательства.