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24.01.19 10:54
Google нарушает Конституцию РФ, не отражая Крым как территорию России - Володин
"Компания Google, если только она отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, - это нарушение нашей Конституции", - сказал В.Володин на заседании Госдумы в четверг.
Спикер также поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения российского Крыма в качестве территории Украины.
"Было бы правильно комитету Госдумы по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а потом принимать решение. У нас с вами возможности есть, давайте их использовать", - сказал В.Володин на заседании Госдумы в четверг.
"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране", - добавил В.Володин.
"Нам надо понимать, что мы должны делать всё для того, чтобы суверенитет страны был защищен от (...) вмешательств в наши внутренние дела через мировую "паутину" интернета", - сказал он.
В.Володин считает, что в ближайшее время Комитет по безопасности и профильный комитет по информполитике и связи должны организовать содержательный разговор на тему исполнения компанией Google российского законодательства.
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