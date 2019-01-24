Ярославские общественники просят депутатов вернуть бесплатное питание сиротам в колледжах

24.01.19 10:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 января. Interfax-Russia.ru - Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к депутатам Ярославской областной думы с просьбой вернуть льготное питание воспитанникам детских домов в средних специальных учебных заведениях (ссуз), сообщили "Интерфаксу" в региональном исполкоме народного фронта.

"Согласно санитарным нормам, интервалы между приемами пищи детей не должны превышать трех с половиной - четырех часов. Мы прекрасно понимаем, что возможности областного бюджета ограничены, но экономить на питании сирот недопустимо", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Вера Даргель.

С 1 января вступили в силу поправки в социальный кодекс, принятые Ярославской областной думой, в соответствии с которыми бесплатные обеды в студенческих столовых ссузов могут получать только дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети-инвалиды.

При этом воспитанники детских домов отправляются на учебу утром и возвращаются после 15-16 часов.