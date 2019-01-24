Неэксплуатируемое здание завода "ММК-Метиз" горит в Магнитогорске

24.01.19 10:50

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

24 января. Interfax-Russia.ru - Пожар в неэксплуатируемом здании сталеплавильного цеха калибровочного завода "ММК-Метиз" тушат в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области в четверг.

"24 января в 9:15 мск поступило сообщение о пожаре. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли на площади 750 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние здания нет", - уточнили в пресс-службе.

Эвакуация не проводилась, до прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули семь человек.

Объявлен ранг пожара N2 (повышенный ранг сложности пожара). К тушению привлечено 44 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человека и 10 единиц техники.

На месте работает начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

В пресс-службе ПАО "ММК" агентству сообщили, что на калибровочной площадке "ММК-Метиз" произошло возгорание пластиковых деталей.

"Жертв и разрушений нет. Влияния на производство инцидент не оказал, в настоящее время возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.