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24.01.19 10:50
Неэксплуатируемое здание завода "ММК-Метиз" горит в Магнитогорске
"24 января в 9:15 мск поступило сообщение о пожаре. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли на площади 750 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседние здания нет", - уточнили в пресс-службе.
Эвакуация не проводилась, до прибытия сотрудников МЧС здание самостоятельно покинули семь человек.
Объявлен ранг пожара N2 (повышенный ранг сложности пожара). К тушению привлечено 44 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человека и 10 единиц техники.
На месте работает начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.
В пресс-службе ПАО "ММК" агентству сообщили, что на калибровочной площадке "ММК-Метиз" произошло возгорание пластиковых деталей.
"Жертв и разрушений нет. Влияния на производство инцидент не оказал, в настоящее время возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.
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