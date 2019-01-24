Столичный храм будет отреставрирован

24.01.19 11:09

© РИА Новости. Александр Поляков

24 января. Interfax-Russia.ru - Храм Троицы Живоначальной на Грязех в Москве, расположенный у Покровских ворот, будет отреставрирован, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

Храму вернут купол и трехъярусную колокольню, которые были разрушены в середине прошлого века, говорится в сообщении.

"Главная задача нынешней реставрации - полностью восстановить исторический облик церкви и вернуть ей статус архитектурной доминанты улицы Покровки", - отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Храм был построен в 1861 году на месте каменного Троицкого храма. В советское время в нем располагался Дом культуры и различные ведомственные учреждения. Церковные богослужения возобновились в храме лишь в 1992 году.